Raport ONU: Aproape un miliard de tone de alimente au fost risipite în 2019

11:40

Un tânăr de 27 de ani este suspectat că a efectuat mai multe împușcături în direcția a două minore de 16 ani. Una dintre fete a murit la spital, iar cealaltă rămâne internată cu mai multe răni. Crima a avut loc noaptea trecută în localitatea Holercani din raionul Dubăsari, transmite... The post Două adolescente, împușcate de un individ la Holercani. Una dintre ele a murit la spital appeared first on Portal de știri.