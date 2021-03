Atac cyber de proporţii al hackerilor chinezi împotriva SUA: Zeci de mii de agenţii guvernamentale şi companii afectate

11:50

RM, la un an de pandemie: Peste 4 mii de morți, explozie de cazuri noi, spitale aglomerate, medici epuizați, noi restricții Astăzi se împlinește un an de când în Republica Moldova a fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19, la o femeie de 48 de ani, revenită din Italia. A urmat un an plin de provocări - măsuri restrictive și de autoizolare, anti-recorduri de cazuri noi şi decese, spitale aglomerate, medici epuizați. Din cauza creșterii cazurilor de infectare, pe 17 martie 2020, în ţară...