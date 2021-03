Încă 1620 de persoane infectate și 20 de persoane decedate, inclusiv un bărbat din raionul Soroca.

13:30

În Republica Moldova sunt înregistrate peste un milion de unități de transport, dintre care peste 680 mii de autoturisme. Chiar și-n an de criză, moldovenii au continuat să procure automobile, iar numărul lor crește continuu de la an la an. Potrivit expertului economic, Veaceslav Ioniță, localități urbane din țară sunt cele mai afectate la nivel […]