Ar putea fi instituit un nou lockdown. Premierul interimar: „Sau înăsprim dur controlul sau mergem la măsuri mult mai restrictive”

19:50

Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum, vă îndemnăm să ne […]