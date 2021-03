(doc) „Bacalaureatul se va desfășura regulamentar.” Ministerul educației îndeamnă elevii să se pregătească pentru examene

14:00

Endava a anunțat ieri achiziția Agenției digitale „FIVE" cu sedii în Statele Unite ale Americii (Brooklyn, New York) și Croația. FIVE este o agenție digitală full-service, a cărei ofertă include produse, design, gândirea și implementarea experiențelor digitale și growth marketing, și care se bazează, în procesul livrării, pe un mix între folosirea metodologiei Agile și o abordare științifică fundamentată pe indicatori specifici design-ului de produs. Odată cu această achiziție, Endava își dezvoltă capacitatea de a concepe, planifica și livra servicii digitale inteligente și își îmbunătățește capacitățile în zona de strategie digitală de produs și servicii dedicate zonei de optimizare a acestora. Achiziția FIVE aduce în portofoliul Endava clienți aflați cu precădere pe piața din Statele Unite. Această listă include branduri bine-cunoscute ca Rosetta Stone, Bullhorn Inc. și Napster. FIVE are o echipă de aproape 200 de angajați în sediile aflate în Brooklyn (New York) și Croația, o mare parte dintre aceștia aflându-se în centrele de livrare aflate în cele patru mari orașe ale Croației. „Cu o deosebită plăcere le urez bun-venit în familia Endava celor din FIVE. Sunt o echipă minunată care aduce abilități complementare în Endava, concentrate în zona de strategie de produs și de optimizare, zone pe care le considerăm interesante pentru o multitudine dintre clienții noștri. În același timp, recunoașterea lor ca una dintre agențiile de top din New York și faptul că o mare parte din echipă se află în centrele din livrare din Croația se potrivesc modelului nostru de business și strategii de a crește prezența noastră în regiunea Adriatica", a declarat John Cotterell, CEO Endava. „Suntem încântați să ne alăturăm companiei Endava. Încă din discuțiile inițiale, am observat compatibilitatea noastră cu valorile și cultura Endava. Ne bucurăm de interesul manifestat de această companie pentru categoriile de servicii pe care le oferim: strategie de produs, soluții de marketing pentru design și creștere a veniturilor sau cotei de piață pentru clienți. Credem că intrarea sub umbrela Endava va deschide mai multe oportunități pentru angajații noștri și vor aduce clienților pentru care deja lucrăm posibilitatea de a răspunde și altor nevoi", a declarant Viktor Marohnić, Founding Partner al FIVE. Endava a înregistrat o capitalizare bursieră de 4.26 miliarde dolari la Bursa din New York, în 4 martie 2021. ### DESPRE ENDAVA Endava este o companie publică de servicii IT, cu peste 21 de ani de experiență în domeniu, lucrând cu unele dintre cele mai mari companii la nivel internațional din domeniile financiar-bancar, asigurări, telecomunicații, media, tehnologie și retail. Prin soluțiile sale de Digital Evolution, Agile Transformation și Automation, Endava își ajută clienții să atingă un nivel mai înalt de interactivitate, flexibilitate și eficiență în activitatea lor. Endava are peste 7 000 de angajați în sediile sale din America de Nord, Europa de Vest și centre de livrare în România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Argentina, Uruguay, Venezuela și Columbia. În iulie 2018, Endava a fost listată la bursa din New York sub simbolul DAVA. Capitalizarea bursieră a companiei era de 3,61 miliarde de dolari la data de 4 noiembrie 2020.