Centrele comerciale își vor relua activitatea în zilele de sâmbătă și duminică

Ambasadorii Uniunii Europene și ai statelor membre ale UE resping recentele atacuri publice asupra ambasadorului Peter Michalko și a altor ambasadori lansate de Partidul Socialiștilor și deputatul fugar Ilan Șor. Oficialii străini au lansat și o declarație comună, transmite tv8.md „Noi, ambasadorii Uniunii Europene și ai statelor membre ale UE dorim să respingem recentele atacuri […]