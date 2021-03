Fructele uscate sînt mai folositoare decît sucurile

05:00

Berbec Trebuie sa dovediti cui trebuie ca aveti un bun gust desavarsit. S-ar putea ca acest lucru sa fie deosebit de important intr-un anumit moment al zilei. Poate ca lucrati intr-un domeniu in care a avea bun gust este esential si trebuie sa convingeti sefii ca meritati sa va aflati in pozitia respectiva. In orice caz, frumosul, esteticul, vor juca un rol important in viata voastra ...