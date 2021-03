Președintele PSRM, gata să discute cu Maia Sandu: Cu cât va fi mai gravă această criză politică, cu atât responsabilitatea Președinției este mai mare

16:00

Unii actori politici din afara Parlamentului, dar care sunt utilizați de Maia Sandu, își doresc pentru Moldova un al patrulea scenariu în evoluția crizei politice și anume - revoluție și haos, susține președintele PSRM, Igor Dodon.„Cineva mizează pe scenariul numărul patru care ar fi revoluție, maidan, haos. La astfel de scenarii cheamă unii actori care sunt în afara Parlamentului și care speră că pe valul protestelor vor putea intra în Parlament. Am văzut Usatîi, Mark Tkaciuk, care cheamă lumea la revoltă. Ei poate nu înțeleg că vor fi utilizați în calitate de carne de tun pentru Maia Sandu pentru a-și atinge obiectivul. Asta rămâne pe seama lor”, a declarat Dodon în emisiunea de vineri.Liderul PSRM susține că Maia Sandu trebuie să înțeleagă că, dacă va chema lumea la revoltă în condiții de pandemie, acest lucru se va finaliza foarte prost.„Cine va răspunde de clădirile devastate? Noi am trecut prin aceasta. Dar de creșterea cazurilor de COVID? Dar de sutele de vieți omenești în urma COVID-ului? Responsabilitatea va fi față de acești actori și pe seama președintelui țării”, afirmă președintele PSRM.În opinia lui Igor Dodon, chiar dacă se va ajunge la revolte, oricum criza politică va trebui rezolvată conform celor trei scenarii: consultări dintre președinte și Parlament care se pot solda cu numirea unui nou guvern sau alegeri anticipate; guvern interimar până în anul 2023 și soluția juridică care prevede modificarea Constituției sau Curtea Constituțională transmite prerogativele președintelui țării unei alte instituții.„Veți pune lumea la bătaie. În primul rând, nu cred că oamenii vor ieși în aceste condiții. Toți înțeleg cine încalcă Constituția. Dacă vă doriți astfel de scenarii, atunci asumați-vă și responsabilitatea. Când situația va ieși de sub control, dar ea va ieși de sub control, responsabilitatea va fi pe instituția prezidențială și pe Maia Sandu personal și complicii ei care cheamă lumea în stradă. Cred că este cinic în condițiile pandemiei, când spitalele sunt pline, când medicii se sufocă să chemi lumea în stradă cu miile pentru ca să-ți satisfaci interesele politice înguste”, a declarat Dodon.