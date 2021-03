Test COVID și vaccin sau autoizolare: au intrat în vigoare reguli severe de trecere a frontierei de stat

21:50

De un an de zile nu-și poate găsi un loc de muncă, iar calvarul pe nume coronavirus o urmărește și în prezent. Este povestea pe care o trăiește prima moldoveancă diagnosticată cu noul coronavirus. Acum un an ea venea cu avionul din Italia și a fost internată în stare gravă la un spital din capitală. După ce a fost blamată de autorități, femeia se plânge că și acum oamenii o evită. Prin ce a trecut și cu ce greutăți se confruntă și acum, vedeți din reportaj. Сообщение De un an de zile calvarul pe nume coronavirus o urmărește: povestea pe care o trăiește prima moldoveancă diagnosticată cu COVID-19 | VIDEO появились сначала на TV6.