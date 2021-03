Mijlocasul Mesut Ozil are parte de un debut de cosmar in Campionatul Turciei. Fotbalistul, care nu a reusit niciun gol si niciun assist in cele 7 meciuri jucate in tricoul lui Fenerbahce, s-a accidentat in ultima partida - VIDEO

Mijlocasul Mesut Ozil are parte de un debut de cosmar in Campionatul Turciei. Fotbalistul, care nu a reusit niciun gol si niciun assist in cele 7 meciuri jucate in tricoul lui Fenerbahce, s-a accidentat in ultima partida - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md