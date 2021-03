Autoritățile moldovene ar vrea să procure circa un milion de doze de vaccin

18:50

Președinta socialistă a parlamentului, Zinaida Greceanîi, își asumă un rol tot mai proeminent în procesul de guvernare, convocând de două ori în ultima săptămâna oficiali ai guvernului interimar în chestiunea luptei cu pandemia și achiziției de vaccinuri. Aceste întâlniri au reliefat o nouă temă a disputei între majoritatea parlamentară dominată de socialiști și președinta Maia Sandu: Cu cine ține și cui să i se supună guvernul interimar?O explicație a vizitelor tot mai frecvente pe care le întreprinde premierul și întreg guvernul interimar la președinta parlamentului a oferit azi liderul socialist, Igor Dodon. Vorbind în vlogul său de pe internet, fostul președinte a spus că ar fi o soluție necesară, pentru o situație în care instituția prezidențială ar respinge dialogul cu celelalte ramuri ale puterii:„Eu consider că în stat parlamentar, Parlamentul ar fi bine să-și asume acum gestionarea acestei situații. Când președinția s-a izolat, evident că rolul speakerului parlamentului, rolul doamnei președintă a parlamentului trebuie să fie primordial. De aceea, ședința care a avut loc această săptămână la parlament eu o salut și ele trebuie continuate.”Aureliu Ciocoi împreună cu guvernul său interimar și președinta socialistă a parlamentului au avut deja două astfel de întruniri, una chiar azi dimineață. Administrația prezidențială, pe de altă parte, și-a atras criticile socialiștilor din parlament și guvern, după ce a încercat joi să convoace mai mulți membri ai executivului la o ședință la președinție pe tema creditelor în agricultură.Despre întâlnirile între Grecianîi și guvern, presa a speculat că ședințele ar fi axate mai ales pe interesul socialiștilor de a aduce în țară vaccinul rusesc, după ce vaccinarea împotriva coronavirusului a început deja în R. Moldova, dar cu seruri din donațiile occidentale, prima-românească, apoi cea de pe platforma Covax. Ciocoi a negat, dar nici nu a respins că vaccinul Sputnik V, omologat între timp de agenția medicamentului, ar putea fi procurat prin sistemul de achiziții publice, dacă oferta de prețuri va fi avantajoasă.Iată însă ce a spus azi Igor Dodon despre tentativa de joi a președinției de a discuta cu unii membri ai guvernului într-o ședință: „Am văzut că președinția vrea să tragă guvernul sub ei – nu are astfel de competențe, statul este un stat parlamentar. Vedeți cum se întâmplă, stimați concetățeni – pe de o parte președinția spune că nu recunoaște guvernul, nu recunoaște nimic, pe de alta – dă indicații guvernului. Păi, sau așa, sau așa...”Președinta Maia Sandu, care încearcă împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate să obțină schimbarea actualului parlament prin anticipate, refuză să înainteze un guvern propus de socialiști, acuzându-i că s-au răzgândit să meargă la anticipate din cauza căderii din sondaje, dar fără să recunoască că s-au pripit să-și retragă guvernul.Referindu-se, pe de altă parte, în aceeași apariție de azi de pe vlogul său la scenariile politice pentru actualul impas, liderul socialist a spus că ar vedea trei soluții dacă Sandu n-o înaintează pe Durleșteanu, dintre care pe una mai ales a scos-o în evidență: cea ca lucrurile să rămână așa cum sunt până în 2023, când trebuie să se întâmple alegerile ordinare de schimbare a parlamentului: „E o situație dificilă, dar eu cred că e o situație care poate fi gestionată: eu nu văd probleme în scenariul numărul doi.”Dificultatea pe care o comportă un astfel de scenariu e cea că un guvern interimar are prea puține împuterniciri. Cum se poate rezolva asta Igor Dodon nu a spus deschis, dar o sugerează anumite acțiuni politice din ultima vreme. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, bunăoară, a vorbit în mai multe apariții publice, inclusiv un interviu cu Europa Liberă, despre nevoia declanșării, fie și pe un timp foarte scurt, a unei stări de urgență ca cea de la începutul pandemiei. Parlamentari din grupul Pentru Moldova, pe de altă parte, au inițiat o serie de inițiative legislative în parlament, inclusiv una pentru amendarea legii privind starea de urgență, de război și de asediu. Dacă ar ajunge în agenda parlamentară și ar fi votate, amendamentele i-ar oferi guvernului lui Ciocoi dreptul să încheie contracte și să facă procurări de echipamente medicale și vaccinuri pe timp de stare de urgență generală sau doar în sănătate.Inițiativele respective au fost deocamdată doar înregistrate în parlament, iar parlamentari din opoziție spun că, fiind la limită legală, ar fi ușor contestabile și, prin urmare, extrem de riscante pentru un guvern ca cel de acum, cu puteri interimare, chiar și protejat de o eventuală declarare a stării de urgență.