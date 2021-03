Își va îndeplini visul. A fost colectată jumate din suma necesară pentru a-i cumpăra o locuință sportivului care a alergat 12 kilometri în galoși

10:00

Primele doze de vaccin anti-COVID oferite de România au ajuns astăzi la Chișinău. Aeronava cu vaccinuri a aterizat în jurul orei 14.00 pe Aeroportul Internațional Chișinău. Aceasta a fost întâmpinată de către președintele țării Maia Sandu, ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă, ambasadorul UE, Peter Mihalko, comunică MOLDPRES. Șeful statului a ținut să mulțumească conducerii României pentru suport. […]