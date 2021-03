Ucraina a inclus Moldova în „zona roșie”. Moldovenii vor fi nevoiți să stea 14 zile în carantină sau să prezinte test negativ

13:00

Trei tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 22 de ani, originari din raioanele Leova şi Cantemir, sunt cercetați penal pentru furt. Aceștia locuiau și munceau în municipiul Cahul în calitate de vânzători şi agenți de pază la un Market. Suspecții acționau pe timp de noapte, unde spărgeau geamurile automobilelor sau descuiau mașina cu șurubelnița […]