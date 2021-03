Igor Dodon critică tentativa unor consilieri ai Maiei Sandu de a da indicații Guvernului

Președintele PSRM, Igor Dodon, a afirmat că unii consilieri ai Maiei Sandu au avut tentative de a da indicații Guvernului, asta în condițiile în care Președinția nu recunoaște acest Executiv. Dodon a menționat, în cadrul emisiunii de vineri, că în această perioadă rolul Parlamentului este important în gestionarea situației din țară.Liderul socialiștilor a salutat inițiativa președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, de a convoca guvernul interimar pentru a discuta subiecte ce țin de pandemie și vaccinare.„Cred că doamna președinte al Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a făcut foarte corect când a invitat Guvernul interimar la dialog la Parlament. Am văzut că Președinția încearcă să tragă Guvernul sub ea, Președinția nu are astfel de competențe. Suntem un stat parlamentar. Am văzut că unii consilier încearcă să dea indicații miniștrilor. Ce treabă au ei? Eu nu mi-am permis niciodată acest lucru, fiind președinte de țară și având susținerea majorității parlamentare. Pe de o parte Președinția spune că nu recunoaște guvernul, pe de altă parte dă indicații Guvernului”, a spus Dodon.Președintele PSRM a declarat că aceste ședințe convocate de speaker cu membrii Guvernului trebuie continuate, iar la ele trebuie să participe deputați din toate fracțiunile parlamentare.

