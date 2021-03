Consiliul raional Soroca a semnat un Acord de Colaborare

Consiliul raional Soroca și Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere”, recent, ieri, au semnat un Acord de Colaborare, informează PROVINCIAL. Obiectul prezentului acord este dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliul Raional Soroca și IP Liceul Teoretic „Constantin Stere” pentru colaborarea și corelarea eforturilor în vederea implementării proiectului „Education for the development of refinement in creative and productivefield on […] Post-ul Consiliul raional Soroca a semnat un Acord de Colaborare apare prima dată în Provincial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Provincial