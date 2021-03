Aureliu Ciocoi: „Ar putea fi nevoie de un nou lockdown”

04:40

Astăzi la Chișinău se anunță 16 grade ziua, minus 1 noaptea și în zilele următoare vremea se răcește. Noaptea va ajunge chiar la minus 4 grade – vreme de primăvară! La Kiev ninge și sunt numai 3 grade. La Moscova a nins ieri – maxima astăzi abia ajunge la minus 2 grade, iar minima la minus 8... La București, astăzi se anunța 17 grade, dar în zilele următoare temperatura va scădea brusc, la fel ca la ChișinăuDin agenda evenimentelor interne consemnăm:Forumul economic regional de la Cahul – care va avea loc astăzi.Iar la Chișinău se anunță o ședinta a Comisiei electorale centrale și desigur vor continua dezbaterile între liderii politici pe tema actualei situații de blocaj politic din Moldova.Iată și câteva evenimente pe plan international:În Armenia, astăzi intră în vigoare decizia premierului Nikol Pașinian de a-l demite pe seful statului major al armatei, deși președintele Armen Sarkisian nu a semnat decretul de demitere. Tensiunile politice în Armenia continuă să fie înalte cu proteste zilnice ale celor care cer demisia premierului Nikol Pașinian și ale suporterilor săi... Ideea alegerilor anticipate – cerute de opoziție – pare să cîștige teren.În China comunistă începe congresul partiduluiÎn Irak își începe astăzi vizita de 3 zile Papa Francisc, vizită care are loc deși situația de securitate din țară este gravă, cu atacuri întețite ale militanților Statului Islamic. Este prima vizita în străînătate a Suveranului Pontif după declanșarea pandemiei de Corinavirus. Papa, în vîrstă de 84 de ani, este vaccinat anticovid. Astăzi la Bagdad, papa Francisc se va întâlni cu preoți și călugărițe catolice în Biserica Măntuirii Maicii Domnului, locul unui atac terorist din 2010 în care 58 de credincioși au fost uciși , iar atacul a fost revendicat de grupul al-Qaida din Irak , apropiat Statului Islamic. Apoi Suveranul Pontif merge la Najaf, unde va găzdui o întâlnire interconfesională în orașul antic Ur, locul de naștere al lui Avraam, profetul celebrat atît de musulmani cît și de creștini și evrei. Papa Francis a căutat să îmbunătățească relațiile creștinilor cu musulmanii, iar întâlnirea sa cu un important lider șiit va marca un moment important al acestei vizitei . Papa are bune legături și cu un important lider sunnit, șeicul Ahmed el-Tayeb de la Cairo.În cursul dimineții vom afla și care sunt câștigătorii Urșilor de la importantul festival al filmului de la Berlin – festival care, în această primă etapă a avut loc fără public – on line. Corespondentul nostru special la Festival William Totok, va relata de acolo, imediat ce premiile vor fi fost anunțate…Și astăzi se împlinesc 75 de ani de la faimosul discurs din 1945 al premierului britanic Winston Churchill în care a vorbit despre „căderea unei Cortine de fier” peste centrul și estul Europei „De la Stettin în Marea Baltică la Trieste în Marea Adriatică, o cortină de fier a coborât pe continent. În spatele acestei linii se află toate capitalele vechilor state din Europa Centrală și de Est. Varșovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, București și Sofia, toate aceste orașe celebre și populațiile din jurul lor se află în sfera sovietică și sunt toate supuse, într-o formă sau alta, nu numai influenței sovietice, ci și, în multe cazuri, sub un control crescut al Moscovei.”