Valentina Bodrug Lungu, expertă gender, într-un interviu cu Ambasadorul UK la Chișinău: „Solidaritate între femei există! Ea se învață” (VIDEO)

10:10

„Ce-și doresc femeile?” este una dintre cele mai vechi întebări din lume. În ajunul zilei internaționale a Femeii, am încercat să vedem cum arată o zi perfectă în viziunea doamnelor. Pentru a echilibra balanța, am luat la întrebări și domnii. Ne-a interesat ce cred ei că își doresc femeile din viața lor în zi de sărbătoare dar și în fiecare zi. De asemenea, invebitabil, am încercat să traducem răspunsurile în cifre, pentru a vedea în ce sumă își propun bărbații să-și încadreze darurile.