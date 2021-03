Andrei Năstase cere „un sfat prietenesc și sincer” de la partenerii din UE

Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, a prezentat o scrisoare deschisă prin care s-a adresat instituțiilor europene și tuturor cancelariilor occidentale, solicitând „un sfat prietenesc și sincer” în vederea depășirii crizei politice din R. Moldova. „Această scrisoarea este, în fapt, rugămintea noastră, a tuturor celor din Platforma Demnitate și Adevăr, de a fi sprijiniți și ajutați noi toți, oamenii Republicii Moldova, cu un sfat prietenesc și sincer, bazat pe experiența statelor occidentale în ceea ce privește soluția cea mai potrivită și legală prin care poate fi depășită criza politică din R. Moldova”, a subliniat liderul formațiunii. Totodată, el a mai remarcat că Republica Moldova se confruntă astăzi cu o criză politică foarte severă care se suprapune, din păcate, peste criza sanitară, socială și economică prin care trece acest stat de mai bine de un an de zile. „Escaladarea conflictului politic, promovat în interes partinic și în detrimentul dialogului civilizat în beneficiul oamenilor, divizează societatea și stă la baza unui conflict extrem de violent la nivelul principiilor fundamentale ale statului de drept”, a mai adăugat Andrei Năstase. Astfel, liderul politic a mai menționat că la Chișinău, oamenii care au mandat din partea poporului să găsească soluții, „nu reușesc să identifice rezolvarea corectă a acestei dispute politice care nu face altceva decât să adâncească și mai mult criza socială, sanitară și economică prin care trece Republica Moldova”. „În condițiile în care lipsa dialogului politic real ucide din fașă orice fel de soluție rezonabilă pentru țară și oameni, având în vedere că prin deciziile lor, afectate de arbitrariu, pe de o parte, și de imaginea publică compromisă, pe de altă parte, instituții fundamentale ale statului nostru au intrat în coliziune directă cu prevederile Constituției Republicii Moldova, constatăm că există o campanie mediatică care distruge efectiv, prin propagandă și manipulare, reperele principiale ale statului de drept încurajând populația să accepte încălcarea prevederilor constituționale și evaluând ca fiind extrem de periculoasă o abordare care descarcă de orice fel de conținut, atribuții și semnificații rolul Curții Constituționale, vă rugăm respectuos să ne oferiți un reper foarte solid care să stea la baza rezolvării acestei crize politice”, a mai solicitat politicianul. Potrivit sursei, preocuparea formațiunii pe care o conduce este de a nu crea precedente periculoase și de „a nu permite instalarea unui premier susținut de majoritatea parlamentară formată în jurul exponenților unor interese oligarhice și străine poporului Republicii Moldova, Igor Dodon, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc”. De aceea, Republica Moldova are astăzi nevoie, din nou, de ajutorul lumii civilizate. „Are nevoie de sprijinul Europei libere, demne și prospere. Are nevoie de sprijinul celor care ne-au fost întotdeauna aproape. Cu un sfat, cu un gând, cu un cuvânt sau cu ajutoare economice esențiale care ne-au folosit pentru a ieși la liman de fiecare dată când am avut necazuri. (...) Vă rugăm, Excelențele Voastre, să oferiți public, poporului nostru și întregii clase politice, un model european de rezolvare a acestei crize politice”, a mai subliniat Andrei Năstase. Articolul Andrei Năstase cere „un sfat prietenesc și sincer” de la partenerii din UE apare prima dată în InfoPrut.

