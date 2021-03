Doctorii 4 Martie 2021 - Partea 1

13:45

Pe parcursul zilei sau de la o zi la alta, valorile indicate de cântar pot varia cu unul sau chiar câteva kilograme, însă acest lucru nu înseamnă că am câștigat sau am pierdut din greutate într-un interval atât de scurt.Indicele masei corporale poate oscila din mai multe motive.Află din reportaj câteva dintre ele.