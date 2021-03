Atenție, moldoveni! De vineri, 5 martie, intră în vigoare noile reguli de trecere a frontierei

15:50

În Republica Moldova sunt înregistrate aproape 1,1 milioane de unități de transport, dintre care peste 680.000 de autoturisme. Chiar și în an de criză, moldovenii au continuat să procure automobile, iar numărul lor crește continuu an de an. În timp ce numărul de automobile s-a dublat în mai puțin de 15 ani, lungimea drumurilor și … Articolul grafic | Topul celor mai aglomerate orașe din Republica Moldova: Cum s-a mărit numărul de mașini în ultimii 50 de ani apare prima dată în ZUGO.