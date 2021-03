UNICEF, măști de protecție speciale pentru copiii cu dizabilități din Republica Moldova

19:30

Ion Sturza, fost premier de la Chișinău, a făcut o serie de dezvăluiri despre vaccinul rusesc Sputnik-V, care ar putea fi disponibil în câteva zile contra cost în Republica Moldova. După ce a criticat dur, printr-o adresare în limba rusă, medicii din UTA Găgăuzia, care au refuzat vaccinul AstraZeneca donat de România, sursa susține că se pare că „noi toți am fost victimele unei operațiuni mult mai perfide”. „E vorba despre bani. Mulți bani. Am fost contactat de la Chișinău cu propunerea discretă de a mă vaccina cu vaccinul rusesc Sputnik V, care va fi disponibil în câteva zile contra cost. Prima reacție a fost: e o provocare! Nu poate fi așa ceva! O fi ea Moldova cum o fi, dar nu unica țară din lume unde se va face vaccinarea contra cost de companii private. Am contactat mai mulți cunoscuți și surse, inclusiv diplomatice din Federația Rusă și, da, toți confirmă: o firmă privată face lobby pentru înregistrarea în regim de urgență a vaccinului Sputnik V. Vaccinul urmează să fie inoculat contra plată în Moldova”, a subliniat Ion Sturza. În acest sens, el a remarcat că presiunile pe autoritățile R. Moldova sunt mari - „un fost președinte, parlamentari, diplomați acreditați la Chișinău, dar și o campanie furibundă în presă de defăimare a altor vaccinuri. „Se insista ca și Guvernul sa cumpere la prețuri exagerate. Stimați prieteni, Asta este ceva ce întrece orice măsură! Bani pe moarte sau viață, cu implicarea retoricii geopolitice și măsuri mafiote de presiune. Cel mai perfid lucru pe care l-am văzut în viața mea! Sincer! A câta oară suntem noi, moldovenii, blestemați de cineva? P.S. Reiterez, nu neg faptul că vaccinul rusesc Sputnik V este un preparat bun. Aștept cu nerăbdare aprobarea lui de OMS și organele abilitate din UE. În egală măsură consider că vaccinarea este strict benevolă și nu poate fi administrativ impusă (dar nici limitată), inclusiv tipul de vaccin.”, a mai punctat fostul premier de la Chișinău. Amintim că, miercuri, 3 martie 2021, în cadrul unei emisiuni tv, Aureliu Ciocoi, premierul interimar de la Chișinău, a declarat că vaccinul rusesc Sputnik V ar putea să fie propus spre vânzare cetățenilor în cadrul clinicilor private. Totodată, oficialul a dat asigurări că programul de vaccinare a populației a rămas același, iar Guvernul va vaccina populația gratuit. Tot miercuri, consilierul prezidenţial Ala Nemerenco a subliniat că înregistrarea, la Agenția Medicamentului, a vaccinului Sputnik V s-a făcut pentru că „un lot de câteva sute de mii de doze de această marcă așteaptă să primească autorizația de import pentru ca să fie introdus în țară și să fie comercializat doar prin instituții private și doar contra plată”. Anterior, și Igor Dodon a afirmat că există trei căi de introducere a vaccinului Sputnik în Republica Moldova, iar una dintre acestea ar fi prin intermediul companiilor şi clinicilor private. Vaccinul rusesc Sputnik V a fost înregistrat în Republica Moldova pe 26 februarie 2021, împreună cu preparatele Pfizer/BioNTech și AstraZeneca, deși preparatul nu a fost încă aprobat de Organizația Mondială a Sănătății. Articolul Fost premier de la Chișinău, dezvăluiri despre vaccinul rusesc Sputnik-V: ,,Bani pe viață sau moarte” apare prima dată în InfoPrut.