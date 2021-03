Unde se afla mama micutului de doi ani, care a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul noua, in momentul in care s-a produs tragedia - VIDEO

Unde se afla mama micutului de doi ani, care a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul noua, in momentul in care s-a produs tragedia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md