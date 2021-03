Dezbatere „Antinostalgia” la „Europa Liberă”. De la Gagarin la influenceri: cine au fost idolii de ieri și cine sunt idolii de astăzi?

12:10

Partidul Acțiune și Solidaritate, condus anterior de președinta Maia Sandu este cotat cu cea mai mare șansă pentru a obține majoritatea parlamentă de unul singur. Potrivit datelor Barometrului Opniei Publice, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri Parlamentare, PAS-ul ar obține 48,6% din voturi. Ar urma să intre în Parlament PSRM – 26,6%, Partidul Șor […]