Nu ești singur! Cum poți obține suport informativ și juridic de la Federația Tinerilor Români de Pretutindeni 

09:15

Cel mai recent film de animaţie realizat de Walt Disney Co, „Raya and the Last Dragon”, propune publicului o abordare proaspătă a unui basm cu prinţese, plasat pe un tărâm fantastic inspirat de Asia de Sud-Est, dar în care nu apare niciun prinţ care să salveze situaţia, informează Reuters, citat de AGERPRES. Articolul Un nou film marca Disney! „Raya and the Last Dragon” invită într-o aventură cu ambianță asiatică apare prima dată în #diez.