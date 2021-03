Cursul valutar oficial la 04.03.2021

16:00

Angajații Primăriei au oferit astăzi, 1 martie, mărțișoare locuitorilor orașului, urându-le o primăvară frumoasă. „Un nou început Primăvară! Cu această frumoasa ocazie angajații Primăriei Nisporeni au dăruit mărțișoarele tradiționale locuitorilor orașului! O Primăvară frumoasa dragi Nisporeneni!”, se arată într-un mesaj pe pagina de Facebook a Primăriei Nisporeni. Menționăm că, practicile... The post Început frumos de primăvară la Nisporeni. Angajații Primăriei orașului au dăruit mărțișoare locuitorilor appeared first on Portal de știri.