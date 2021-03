Samsung vrea să investească miliarde într-o fabrică de cipuri din SUA. Vor fi create peste 1800 de locuri de muncă

Samsung Electronics Co Ltd ia în considerare două locaţii din Arizona şi o alta în New York, pe lângă cea din Austin, Texas, pentru o nouă fabrică de cipuri, o investiţie de 17 miliarde de dolari, conform documentelor prezentate de grupul sud-coreean autorităţilor americane, transmite Reuters.

