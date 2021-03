Vor ignora deputaţii ce-şi doresc demiterea conducerii ANRE poziţia Comunităţii Energetice?

06:40

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Vladimir Bolea, la un an de instituirea stării de urgență în R. Moldova în legătură cu pandemia Covid-19, spune că și-a dezvoltat abilitățile în IT și a învățat să comunice mai eficient în mediul on-line. Despre aceasta politicianul a vorbit în cadrul proiectului „Un an de pandemie” lansat de […]