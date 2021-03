TikTok are un rival de la Facebook. Rețeaua lui Zuckerberg a lansat aplicația Bars

13:00

Natalia și Vladimir Miron dețin o stupină cu 150 familii de albini, de care au grijă cot la cot, împreună cu cei doi fii, iar meseria de apicultor a fost transmisă din generaţie în generaţie. În familia Miron, în care domnește armonia și buna înțelegere, afacerea cu miere crește frumos, într-o... The post Natalia Miron: Pentru ca o afacere de familie să aibă succes, atât soțul, cât și soția trebuie să împartă responsabilitățile și să se dedice appeared first on Portal de știri.