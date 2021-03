Soluții – teatrul japonez oferă o nouă experiență de vizionare

18:10

Creativitatea duce la vindecare, susțin unii specialiști în neuroștiințe. Pe acest fundament s-a dezvoltat terapia prin artă care ajută la dezvoltarea abilităților cognitive, obținerea aptitudinilor noi, creșterea încrederii în sine și alte achiziții personale importante, în special în cazul copiilor cu dizabilități intelectuale. AO Centrul de asistență socială „Triniti" a dezvoltat în orașul Rîbnița un […]