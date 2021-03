(podcast) Programe de mentorat și accelerare ale inovației digitale, în planurile Moldova IT Park pentru acest an

Tinerii din Moldova par să fie tot mai atrași de domeniul IT, mai ales că acest sector este în plină dezvoltare în țara noastră. Natalia Donțu, administratoarea Moldova IT Park, susține că planurile lor de viitor sunt foarte ambițioase, iar pregătirea tinerilor în IT va ajuta extrem de mult la dezvoltarea per general a țării. Articolul (podcast) Programe de mentorat și accelerare ale inovației digitale, în planurile Moldova IT Park pentru acest an apare prima dată în #diez.

