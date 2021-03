Mark Tkaciuk: Singura soluție pentru blocajul politic este presiunea străzii

18:10

Un tribunal rus l-a condamnat pe Oleh Prihodko, un activist pro-ucrainean din Crimeea anexată la Rusia in 2014 la cinci ani de închisoare sub acuzatii de terorism pe care activistul și sprijinitorii săi le-au respins ca fiind motivate politic. Ombudsmanul ucrainean Liudmila Denisova a scris pe rețeaua Telegram că Tribunalul Militar al Districtului Sud din orașul Rostov-pe-Don a pronunțat pedeapsa și l-a amendat pe Prihodko cu 110.000 de ruble (aproximativ 1.500 de dolari).Denisova a numit hotărârea instanței „ilegală” și „bazată pe acuzații inventate ”. Procuratura rusă l-a acuzat pe activist că ar fi pus la cale să incendieze consulatul rus din Lvov in 2019.„Condamn verdictul ilegal al instanței rusești și îl consider o represiune a guvernului ocupant din Crimeea pentru poziția pro-ucraineană a lui Oleh, pentru refuzul său public de a recunoaște anexarea Crimeii de către Rusia”, se menționează în declarația lui Denisova, amintind că Prihodko are o și probleme de sănătate.„Fac apel la comunitatea internațională să continue să facă presiuni asupra Federației Ruse și să solicite eliberarea imediată a tuturor celor care critica politica Kremlinului”, se mai arata în mesajul Liudmilei Denisova. Prihodko a fost reținut în octombrie 2019 și acuzat de fabricarea ilegală de explozivi cu intenția înfăptui un act terorist. Ulterior a fost acuzat și de deținerea unui exploziv ilegal. Prihodko neagă toate acuzațiile.Rusia a anexat peninsula Crimeea Ucrainei în martie 2014, trimițând trupe și organizând un referendum denunțat ca ilegitim de cel puțin 100 de țări, după ce președintele pro-rus de la Kiev, Viktor Ianukovici, a fost destituit în mijlocul unui val de proteste publice. Grupurile pentru apărarea drepturilor omului afirmă că, de atunci, Rusia îi urmărește și condamnă pe cei care contesta legitimitatea Moscovei asupra peninsulei Crimeea.