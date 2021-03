Primele doze de vaccin Pfizer ar urma să ajungă în țară în a doua jumătate a lunii martie

11:10

Numărul cazurilor zilnice de COVID-19 este din nou în creștere, la nivel global. Mai multe țări europene se pregătesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franța se pregătește să ia o decizie similară. Joi au fost înregistrate peste 427.000 de cazuri noi în lume, cu...