Copilul autist de azi, adultul de mâine. Ce li se întâmplă?

Țara noastră nu are programe decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru adulții cu autism. Am discutat despre autism cu dr. Ioana Andreica, medic primar psihiatrie pediatrică, în cadrul evenimentului Școala de Boli Rare pentru Jurnaliști, ediția a IX-a, organizat de Alianța Națională de Boli Rare România. Am aflat că în România nu […]

