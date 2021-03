Corupție la perfectarea actelor românești. Trei suspecți au fost reținuți

15:50

Fostul premier, Ion Chicu, diagnosticat repetat cu COVID-19, se simte mai bine și le mulțumește medicilor „pentru salvare”. „Stimați Prieteni! Mă grăbesc să vă informez că, datorită profesionalismului excepțional al medicilor și personalului medical, săptămâna aceasta au fost salvate sute de vieți ale oamenilor din țara noastră, inclusiv și a... The post Ion Chicu se simte mai bine: Mă închin doctorilor pentru salvare! appeared first on Portal de știri.