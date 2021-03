CSJ a instituit regim special de muncă. Cum va activa instanța

10:10

Copiii au pierdut în medie, în întreaga lume, 74 de zile de învăţământ fiecare, adică aproape o treime dintr-un an şcolar, din cauza pandemiei de coronavirus, cu inegalităţi care au crescut, arată ONG-ul Save the Children. „La aproape un an de la declararea oficială a pandemiei mondiale, în continuare, sute de milioane de copii nu … Articolul COVID-19: Elevii din lumea întreagă au pierdut circa o treime din anul şcolar din cauza pandemiei apare prima dată în ZUGO.