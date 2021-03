Mai multe persoane implicate într-o schemă: ajutau moldovenii, contra cost, să redobândească cetăţenia română

07:45

Analistul politic Dionis Cenuşă a venit cu o reacție la inițiativa Președintelui Maia Sandu de a organiza un referendum pentru depășirea crizei politice.Observ ca se intensifica tentativa de a muta atentia de pe faptul ca Presedintele Sandu refuza sa indeplineasca decizia Curtii Constitutionale pe ideea unui referendum.1. Presiunea publica si externa trebuie pusa pe respectarea Constitutiei nu pe musamaluzarea incalcarii acesteia printr-un referendum (pierdere de timp si bani pe timp de criza pandemica).2. Asadar, in loc sa fie concentrata toata energia pe un dialog politic si constructiv pentru a numi guvern anti-criza si a pregati tara pentru alegeri anticipate, sigure si democratice, Presedintele Sandu si sustinatorii propun un experiment politic nou. Referendumul nu vine sa solutioneze nimic, ci se intentioneaza a fi folosit pentru ca Presedintele sa refuze in continuare obligatia de a respecta Constitutia/jurisprudenta Curtii Constitutionale.Pierdem timp si resurse, inclusiv umane, iar clasa politica nu vrea sa dea dovada de responsabilitate politica. Generalizez intentionat, deoarece PLDM, PDM altii non-Plahotniuc, Shor sau chiar Usatii, pot sa iasa in public si sa sustina pozitiile constructive care vin de la PSRM si Platforma DA.Vorbim despre solutii politice pentru tara. Am transmis ieri Presedintelui Sandu ideea despre care vorbesc de anul trecut si anume ca partenerii externi (UE, SUA) ar putea sa medieze solutii politice asa cum fac acum in Georgia, in mod deschis si ferm.autor: Dionis Cenușă