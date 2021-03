Testele rapide COVID-19 de la farmacie – tot mai solicitate de moldoveni. Cât costă și care marca de eroare

14:30

Tânăra artistă Emily Istrate colaborează, dar şi are semnat un contract cu producătorul din Statele Unite, Bryan Todd. De altfel, ea a lansat cea de-a doua melodie – “If you want to”, informează CURENTUL. „Uite că am scos cea de-a doua piesă a albumului nostru de debut. “If you want to” – însoţită acum şi […]