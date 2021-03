Curmalele - deliciu și tratament

19:00

Și în acest an Republica Moldova va trece la ora de vară. Modificarea orei se va face în noaptea de 27 spre 28 martie 2021, cînd acele ceasornicelor vor fi mutate cu o oră înainte, astfel că ora 3:00 va deveni ora 4:00.În aceste condiții, 28 martie va fi cea mai scurtă zi din acest an, avînd 23 de ore, și, respectiv, vom „dormi și mai puțin”.Anul 2021 ar putea fi ultimul an în care se mai