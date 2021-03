Amenajarea punctelor de imunizare anti-COVID-19 în spitalele din țară

11:10

Primăria municipiului Chișinău informează că la IMSP SCM „Sfânta Treime" va fi instituită o nouă secție de terapie intensivă, cu o capacitate de 14 locuri. În prezent, în spațiul prevăzut sunt desfășurate lucrări de reparație capitală, pentru care au fost alocați cca 6 milioane de lei din sursele bugetului municipal. Primarul General, Ion Ceban, împreună...