Primul lot de vaccinuri împotriva COVID-19, donat de România, a ajuns la Chișinău

Astăzi, 19 februarie, Republica Moldova a recepționat un lot de asistență umanitară din partea României, care constă în echipamente de protecție individuală pentru lucrătorii medicali din prima linie în lupta cu infecția COVID-19. Donația include 1.5 milioane de măști chirurgicale, 100.000 de măști de protecție tip FFP3, 100.000 costume de protecție și 100.000 mănuși de...