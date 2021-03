Experții de la București prezic o degradare a nivelului de trai în R.Moldova din cauza ambițiilor președintelui Maia Sandu

16:45

Primarul general Ion Ceban ia la puricat fiecare sector al capitalei. Acesta zilnic iese în teren și inspectează sectoarele Chișinăului, inclusiv, în weekend.„Oamenii sunt cei mai buni evaluatori, care spun lucrurilor pe nume și ne atenționează̆ cu privire la o problemă sau alta. Același lucru am solicitat și de la pretori și șefii de direcții și întreprinderi municipale. Problemele nu se văd din birou, ci pe teren.Responsabilii trebuie să fie prezenți și să verifice fiecare stradă, construcție, trotuar, parc, scuar, curte de bloc, subterană, așa ca să nu apară garduri sau șantiere peste noapte. Mai mult, am solicitat reacționare promptă în fiecare situație separat, pentru a înlătura toate neconformitățile”, a declarat acesta.Edilul afirmă că multe lucruri au fost lăsate de ani de zile, iar pentru rezolvarea lor nu este nevoie de bani, ci de atenția responsabililor și de intervenție.„Totodată, am cerut de la pretori definitivarea proiectelor începute în capitală pe parcursul anului trecut. Toate trebuie să finalizate, iar acolo unde mai sunt unele neconformități, să fie înlăturate. Cei care nu vor face față sarcinilor, vor fi concediați. Municipalitatea a investit milioane de lei în fiecare proiect și nu voi admite lucrări neconforme sau distrugerea bunurilor publice. În acest sens, chiar îndemn oamenii să ne sesizeze pe fiecare caz separat”, a punctat primarul general.Ion Ceban afirmă că și în acest an va demara multe proiecte interesante în toate sectoarele capitalei.