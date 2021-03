Reacție după elogiul lui Dodon la adresa armatei ruse de ocupație: „Bufon politic și scula docilă a Moscovei”

21:00

Cunoscutul cântăreț Smiley a vorbit în cadrul unui podcast realizat de producătorul Damian Drăghici despre cât de mult apreciază Schitul românesc Prodromu, despre muzică, credința în Dumnezeu și bucuriile vieții, scrie Basilica.ro. Artistul, pe numele său Andrei Tiberiu Maria, a relatat experiența trăită în Sfântul Munte și a evidențiat că Schitul Prodromu este un loc care te invită la introspecție și îți oferă liniște. „Prima oară când am fost în Muntele Athos am stat la schitul Prodromu – locul în care am stat de fiecare dată atunci când am mers în Sfântul Munte – și pot să spun că, în momentul în care am plecat, am simțit că parcă mi-a luat cineva ceva de preț. Adică în momentul în care am plecat, am simțit ce mi-a dat locul ăla. E o liniște, o energie specială a locului (…) locul ăla n-are cum să nu-ți dea o liniște, n-are cum să nu te îndemne la introspecție”, a subliniat Smiley. Participarea la programul liturgic din Sfântul Munte oferă posibilitatea unui dialog cu propria persoană, spune artistul. „În momentul în care te duci în Athos, știi la ce să te aștepți: la introspecție, liniște, te trezești la 3 noaptea să te duci la slujbă… Este fantastic să te duci dimineața la 3 la slujbă, când în biserică sunt doar lumânările aprinse și e un semi-întuneric, așa… e foarte interesantă experiența și, cumva, ai timp să stai tu cu tine, ai timp să te îndepărtezi de lumea asta gălăgioasă”, a mai spus acesta. Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, în calitate de for decizional, acordarea unui sprijin financiar în valoare de 960.000 euro pentru schitul românesc „Prodromu” din Sfântul Munte Athos, Grecia. Omul de televiziune a vorbit și despre legătura sa cu Dumnezeu „Suntem în contact direct tot timpul. Mă rog… din când în când mai pierd eu frecvența, cum cred că o pierdem fiecare, dar întotdeauna îmi caut azimutul în credință”, a explicat Smiley. Interpretul a precizat că aceste valori sunt insuflate de familie şi prieteni, dar, în acelaşi timp, caută să păstreze calea cea dreaptă. De asemenea, din punctul său de vedere există o legătură foarte strânsă între credinţă şi fericire. „Sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu și cred că fericirea nu poate să existe decât dacă există și credință. Primesc tot felul e întrebări de genul: ce-ai făcut tu mă, care ești urât și netalentat, de ai succesul ăsta? Și răspund: Mă rog în fiecare zi. Și chiar așa e. Mulțumesc în fiecare zi pentru ceea ce am”, a mai spus cântărețul. Smiley a urcat în anul 2016 pe scena ITO şi a rămas în inimile tinerilor prezenţi la eveniment datorită îndemnului adresat la preţuirea valorilor spirituale şi identitare. „Nu uitați care-i casa voastră, care-i limba voastră și, cel mai presus de toate, care e credința voastră!”, spunea atunci Andrei Tiberiu Maria. Articolul Smiley: Cred în Dumnezeu și cred că fericirea nu poate să existe decât dacă există și credință apare prima dată în InfoPrut.