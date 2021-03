Vaccinul Sputnik V – un vaccin bun, dar infectat de politică? Explicăm

13:10

Perioada comunismului, când procesul electoral era o simplă formalitate – cu o prezență de 99,9% la vot și un singur candidat, a rămas ca o amară amintire în istoria noastră. Dar la 30 de ani de la căderea comunismului, în Republica Moldova procesul electoral, un exercițiu democratic când cetățenilor li se dă dreptul de a-și […] The post „La vot ca la discotecă”. Tinerii și politica appeared first on Moldova.org.