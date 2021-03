Demararea procedurii de numire în funcție a unui judecător la CC, amînată

14:30

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a vaccinat astăzi împotriva COVID-19. O confirmă o postare, însoțită de o fotografie, postată pe pagina sa de Twitter.Zelenski a declarat că a administrat vaccinul Oxford / AstraZeneca livrat de India.”Vaccinul ne va permite să trăim din nou fără restricții”, a scris Zelenski. Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline wit