Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: Granițele nu trec pe râuri, ci prin suflete. Greceanîi: Să le cerem iertare eroilor pentru amintirile ce dor

12:10

Pregătirile pentru începerea procesului de imunizare a populației împotriva COVID-19 e pe ultima sută de metri, iar pentru a ne asigura că dispunem de toate informațiile necesare și pentru a oferi o claritate în acest sens, ne-am propus să realizăm un interviu mai complex cu șefa Departamentului Epidemiologie USMF „Nicolae Testemițeanu”, Angela Paraschiv, în care am aflat răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări legate de vaccinare. Astfel, în cazul apariției efectelor adverse, apelăm la ajutorul medicului de familie. Mai mult, respectarea normelor epidemiologice rămâne în vigoare, chiar și dacă am primit cea de-a doua doză de vaccin, iar toate persoanele imunizate împotriva noului virus vor primi, sub formă de dovadă, câte un certificat valabil la nivel internațional.