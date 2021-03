În Republica Moldova a început campania de vaccinare împotriva COVID-19

21:50

În perioada 01-15 martie, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic și superior se va desfășura la distanță. Un ordin în acest sens a fost emis astăzi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Potrivit unui comunicat MECC, ordinul a fost aprobat în scopul asigurării securității, protecției vieții...