(video) A decedat Iurie Berdea, toboșarul formației „Gândul Mâței”

16:30

„Mă bucur să trăiesc într-o perioadă în care nu ai nevoie de label-uri, relații sau sume mari de bani pentru a fi auzit”, așa a comentat unul dintre membrii trupei The Glimpse știrea despre includerea piesei „Leaving Town” în playlistul oficial „All New Rock” pe Spotify. Articolul Piesa „Leaving Town”, interpretată de trupa din Moldova The Glimpse, a fost inclusă într-un playlist oficial pe Spotify apare prima dată în #diez.