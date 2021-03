Premierul armean Nikol Pașinian spune că este gata de alegeri anticipate

19:40

Ce scenarii se pot întrevede în R. Moldova, în actualul blocaj politic de la Chișinău? Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a spus că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar a insistat ca ea să desemneze un premier dorit de PSRM și aliații lui. Poziția Platformei DA rămâne echivocă după ce a dat astăzi publicității unei declarații de presă în care susține că „reforma clasei politice” este „o necesitate”, dar scrie și că anumite decizii sunt urgente și nu ar mai trebui amânate – precum indexarea reală a pensiilor – , iar aceste decizii nu pot fi puse în practică decât de un guvern cu „atribuții depline”.Disputa politică între actuala și fostul președinte de la Chișinău și adepții lor, compusă din acuzații de uzurpare a puterii, ultimatumuri și catalogări pe alocuri șocante, a continuat azi cu o cerere către Maia Sandu a lui Igor Dodon: s-o numească până pe 9 martie pe Mariana Durleșteanu prim-ministru, în caz contrar - a amenințat el - funcția de președinte ar putea redeveni „decorativă, precum a fost până în 2016”.Igor Dodon: „Maia Sandu speră pe data de 23 martie și pe revoluția unor „balaboli”. N-o să se primească nici una, nici alta. Dacă până pe 9 martie decretul nu va fi emis, vom fi nevoiți să venim cu acțiuni politice mai hotărâte pentru a stabiliza situația în țară, chiar dacă asta va însemna din păcate că funcția de președinte va redeveni o funcție de decor, așa cum a fost până în anul 2016.”Încercând să decripteze avertismentul liderului socialist, analistul de la Chișinău Veaceslav Berbeca a admis că acesta ar putea să însemne o nouă încercare de a muta disputa la Curtea Constituțională, însă nu după 23 martie, când expiră trei luni de la demisia fostului guvern, ci mai curând, după 9 martie, când a socialiștii ar putea cere ei curții o soluție.„Eu cred că nu o să fie chiar doi ani de criză, cred că în cazul în care problema dată nu este depășită și nu se ajunge nici la anticipate, nici la referendum, mai degrabă că se va ajunge iar la Curtea Constituțională, prin care se va solicita să vină cu o decizie prin care să arate cum putem depăși această criză constituțională. Așa ceva s-a întâmplat câțiva ani în urmă, când Igor Dodon nu a ținut cont prima dată de decizia parlamentului și nu promulga legi. Și atunci a fost o adresare la curte și curtea a venit cu o soluție – de a-l deconecta pe Igor Dodon pe 5 minute. Acum, eu cred că CC va veni cu altă soluție, pentru că tot această curte a anulat în 2020 decizia anterioară.” Anul 2016 pomenit azi de Igor Dodon este însă anul în care Curtea Constituțională a decis revenirea la alegerea populară a președintelui, după o vreme îndelungată în care șeful statului era ales în parlament. Ar putea Igor Dodon sugera posibilitatea unei noi inversări? Analiștii sunt mai degrabă sceptici.Formațiunea fostului președinte s-a întrunit la sfârșitul săptămânii trecute, însă nu a făcut niciun anunț imediat. Cu declarațiile de azi ale liderului socialist, poziționarea formațiunii rămâne aceeași, observă analistul Victor Ciobanu:„La modul practic am impresia că părțile sunt deocamdată în stand by. Declarațiile lui Igor Dodon demonstrează că nu s-a găsit formula magică prin care să fie instituit un guvern până în 2023. Deja - iată că s-a răzgândit de alegeri anticipate, despre care a vorbit luni la rând - , și acum vrea să salveze construcția asta câtva timp. Maia Sandu, pe de altă parte, merge hotărât pe formula consumării celor 90 de zile în data de 23 martie, după care va apela la Curtea Constituțională privind întrunirea circumstanțelor de dizolvare. Cred că după 23 curtea deja va trebui să decidă ceva.”Și Igor Dodon, și alți adepți ai nevoii de învestire a unui guvern acum, înainte de anticipate, socotesc că, dacă Sandu nu discută cu partidele și nu emite un nou decret, circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului nu se vor întruni, reproșând nepricepere consilierilor lui Sandu, pentru deja două eșecuri la curte, cel cu autodizolvarea parlamentului și cel cu decretul de redesemnare a Nataliei Gavrilița, care ar putea fi urmat de un al treilea, după 23 martie.Săptămâna trecută, când a respins îndemnul curții constituționale să reia consultările cu partidele parlamentare, Maia Sandu, pe de altă parte, a spus că nu le vede rostul și a anunțat că va aștepta împlinirea a trei luni de la demisia vechiului guvern pentru a dizolva parlamentul, invocând totodată soluția referendumului, în caz că oponenții ei vor să-i încerce demiterea. Sandu ar putea însă avea în vedere și un alt gen de referendum, unul declanșat de ea în așa o formulă, încât să-i revalideze mandatul. Igor Dodon i-a răspuns, însă, azi că referendumul nu e o cale la care s-ar gândi socialiștii.