Șofer de camion, depistat cu acte falsificate pentru ansamblu de vehicule la punctul de trecere Giurgiulești-Galați

13:00

Circa 50 de inițiative de dezvoltare au fost lansate în comunitățile rurale din raioanele Cahul și Ungheni, datorită asistenței Uniunii Europene. Suport pentru afacerile locale, crearea de noi locuri de muncă, servicii moderne durabile în domeniul turismului și echipament SMART – sunt câteva dintre proiectele care vor fi realizate în anul curent în 26 de