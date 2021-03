Declarațiile de avere și interese personale anuale trebuie depuse până la 31 martie

12:00

După 11 luni de inactivitate, punctul de trecere a frontierei Vulcăneşti-Vinogradovka (rutier/internațional) se redeschide traficului transfrontalier. Astfel că de mâine, 25 februarie 2021, începând cu ora 08:00 va fi restabilit traficul atât pentru călători, cât și pentru transportul de mărfuri. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal reamintește participanților la traficul transfrontalier despre importanța și necesitatea […]